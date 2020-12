FORTE DEI MARMI – “Puliamo il mondo” edizione 2020.

Puliamo il Mondo è l’appuntamento italiano di Clean Up The World, il più grande evento internazionale di volontariato ambientale, nato a Sydney nel 1989, che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi. La manifestazione a carattere nazionale si prefigge di restituire aree degradate delle nostre città alla fruizione comune; sensibilizzare i cittadini sull’abbandono dei rifiuti, una pratica ancora troppo diffusa in tutte le città; ripulire parchi, stazioni, cortili delle scuole, bordi di strade, argini di fiumi; raccontare l’economia circolare, che in parte è già realtà ma che pochi conoscono; favorire l’inclusione sociale e scardinare i pregiudizi, a cominciare dalla xenofobia, combattere le paure che ci impediscono di costruire relazioni di comunità. Puliamo il Mondo è tutto questo, e molto di più. Arrivata in Italia nel 1993 grazie a Legambiente, la campagna di volontariato ambientale è oggi alla ventisettesima edizione. Da allora, sono state raccolte migliaia di tonnellate di rifiuti, i partecipanti e l’impegno sono cresciuti sempre di più, insieme ai temi da affrontare per rinnovare di anno in anno la concretezza dell’impegno associativo di fronte a vecchie e nuove emergenze.

Gli alunni, prima di andare in spiaggia, hanno partecipato ad una lezione organizzata dalla Compagnia della Vela sui vari temi ambientali e sulla pratica della vela come sport a contatto con la natura. Al termine della lezione, i ragazzi sono stati dotati di pettorine e guanti acquistati dal Comune tramite Legambiente e accompagnati sulla riva del mare per la raccolta dei vari rifiuti. Ovviamente è stato un momento di grande interesse da parte degli alunni che, grazie a questa sensibilizzazione, hanno capito che tutti insieme possiamo fare qualcosa di importante per salvare il nostro pianeta.

Grazie all’interessamento della Consigliera Sabrina Nardini, l’iniziativa è stata portata all’attenzione delle scuole di Forte dei Marmi. “Ringrazio – afferma il Consigliere Sabrina Nardini – la Compagnia della Vela, che con il suo impegno, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha reso possibile la realizzazione di questa giornata all’insegna del rispetto per l’ambiente, la società Ersu ed in particolar modo gli insegnanti dell’Istituto Canossiano, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa di sensibilizzazione, e gli alunni, che hanno mostrato di comprendere appieno che tutti insieme possiamo fare qualcosa di importante per salvare il nostro pianeta. Proprio per il grandissimo interesse manifestato, mi impegnerò a riprogrammare un evento analogo anche per le classi che oggi erano assenti”.