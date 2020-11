Forte dei Marmi – Pubblicato il nuovo bando dedicato alle associazioni iscritte all’albo comunale per progetti ed iniziative di pubblica utilità

Pubblicato il nuovo bando dedicato alle associazioni iscritte all’albo comunale per progetti ed iniziative di pubblica utilità. Le linea guida per il 2021 saranno le Buone Pratiche rivolte al benessere psicofisico e tutte le attività che hanno un effetto positivo sulla qualità della vita degli abitanti di Forte dei Marmi e di coloro che qui trascorrono le proprie vacanze.

L’Amministrazione Comunale punta per l’anno 2021 a premiare i progetti delle associazioni che dedichino un’attenzione speciale al benessere psicofisico della persona. A questo proposito è stato pubblicato il bando, che ha una disponibilità finanziaria complessiva di 25mila euro, per presentare i relativi progetti. Le domande dovranno essere presentate entro le 12.30 del 21 novembre prossimo.

“Ci tengo a sottolineare – spiega Sabrina Nardini, consigliere delegato alle Pari Opportunità e Partecipazione – che la tematica da sviluppare nelle proposte dovrà necessariamente guardare al benessere nella sua interezza, e non solo all’attività motoria e sportiva. Saranno valutate da una specifica commissione, le iniziative i cui contenuti siano rivolti al miglioramento della salute, del benessere psichico e dell’accrescimento culturale, sia dei singoli che delle famiglie, nel loro stare insieme e nella condivisione di interessi e aspetti che ne migliorino la qualità della vita.”

La scelta di erogare contributi attraverso un bando, nasce dalla volontà di un maggior coinvolgimento delle associazioni territoriali: “Ho preferito introdurre questa metodologia, vale a dire un bando pubblico, non solo per dare maggiore trasparenza alla attività amministrativa, ma perché credo che le associazioni possano essere ancor più stimolate a mettere in campo idee e progetti che coinvolgano il paese e la cittadinanza tutta.”

Un riassetto che va a riguardare anche la riorganizzazione interna dell’ufficio che ora vede un referente unico per l’associazionismo.

“Ho voluto così – conclude il consigliere Nardini – valorizzare la preziosa attività delle nostre associazioni, dando loro un supporto all’interno dell’Ente che, grazie anche ad un lavoro di ricostruzione dello storico, attraverso la catalogazione, il censimento, l’archiviazione di tutti gli atti costitutivi e gli statuti, possa facilitare la rapportualità e snellire la burocrazia con le associazioni stesse.”

La domanda, il modulo Privacy (Allegato B), la Scheda descrittiva del progetto (Allegato C), scaricabili dal sito del Comune, www.comune.fortedeimarmi.lu.it, devono pervenire in forma scritta ed in busta chiusa recante la dicitura “Bando Pubblico Associazioni 2020” Ufficio Associazioni -OTD entro le ore 12:30 del 21/11/2020 al 2Comune di Forte dei Marmi – Ufficio Protocollo” (Piazza Dante 1 tel. 0584 280222 aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato orario 9,00-12,30 ), preferibilmente, viste le norme sanitarie in essere, tramite pec a: protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it; oppure con consegna a mano, tutti i giorni dal lunedì al sabato orario 9:00-12:30.