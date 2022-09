Forte dei Marmi protagonista del grande cinema internazionale.

Riflettori accesi sula cittadina turistica che ospiterà la nuova serie su Apple Tv+, firmata dal regista messicano premio Oscar Alfonso Cuaron e che vede tra i protagonisti due grande stelle cinematografiche: Cate Blanchett e Kevin Kine. Il Sindaco Murzi: “Una grande occasione per la nostra cittadina sia di promozione che di indotto economico. Utilizzeremo l’incasso della concessione alla produzione del suolo pubblico per aiutare la nostra comunità con le bollette de l gas.”

Un set internazionale a Forte dei Marmi, con attori e un team tecnico di altissimo livello: una grandissima occasione di incrementare nel mondo la propria notorietà, oltre all’occasione di ospitare sul territorio per un periodo di circa 6 settimane una troupe composta, tra italiani ed inglesi, da circa 350 persone.



“Per il nostro paese è davvero una opportunità eccezionale – afferma il sindaco Bruno Murzi – nell’immaginario cinematografico Forte dei Marmi è sicuramente collegata al film Sapore di Mare che ha contribuito a costruirne la fama. E recentemente siamo stati il set del film Sky “Security”. Ma mai avevamo avuto tutti insieme tanti nomi conosciuti a livello mondiale e così tanti premi Oscar. Forte dei Marmi godrà anche di un ottimo indotto economico, in un periodo che coincide con il finale della stagione turistica, sia perché ospiterà gran parte della troupe sia perché molte forniture di servizi, materiali e personale saranno reperite in loco.

E inoltre ci sarà un grande risvolto sociale perché la cifra che andremo ad incassare per la concessione temporanea del suolo pubblico necessario per lo svolgimento delle riprese sarà impiegata dalla nostra amministrazione a sostegno delle quote del gas delle utenze domestiche delle famiglie più bisognose. Stiamo anche studiando la possibilità di estendere questo contributo agli alberghi con copertura a carattere annuale. Credo dunque che possa essere superabile qualche possibile disagio dovuto all’occupazione temporanea del viale della Repubblica, all’altezza del Bagno Piero e del viale Morin all’altezza dell’hotel Augustus e del parcheggio di via Vico dove saranno posizionati i mezzi tecnici di produzione (camper trucco, costumi, camerini per attori protagonisti, ecc.).”