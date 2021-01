Si stanno organizzando importanti lavori di manutenzione sulla rete stradale del Comune, opere che nei programmi dell’Amministrazione Comunale dovranno essere realizzate prima della prossima estate.

Tutto ciò compatibilmente alla preventiva esecuzione, da parte dei gestori degli impianti, di alcuni interventi per migliorare i servizi pubblici esistenti e relativi alla rete del gas, dell’acquedotto, della fognatura nera e delle linee elettriche, oltre agli impianti della pubblica illuminazione che sta realizzando il Comune con la ditta aggiudicataria dell’appalto.

Un primo lotto di interventi e relativi alla asfaltatura di alcune strade nella zona di Vittoria Apuana è già stato affidato ed in parte eseguito.

Sono stati infatti appaltati lavori per circa €.240.000,00 e tra questi si sono da poco conclusi quelli di asfaltatura della via Soffici, strada che era particolarmente ammalorata a causa della crescita degli apparati radicali delle alberature limitrofe mentre nelle prossime settimane si procederà al rifacimento del manto stradale di Via Padre Ignazio da Carrara, tra la Via dei Medici e la via Mazzini, di via Mazzini, nel tratto compreso tra la Via Padre Ignazio da Carrara e la via Cavour e della Via Crispi.

Sono in corso di redazione, da parte dell’Ufficio dei Lavori Pubblici, che svolge direttamente sia l’attività di progettazione che di direzione dei lavori, gli atti per iniziare in seguito i lavori di manutenzione di altre strade in diverse zone del Comune per un importo di circa €. 500.000,00, tra questi lavori si segnalano gli interventi in Via Leonardo da Vinci, Via della Barbiera, Via Sant’Elme, Via Sironi, Via Corsica, Via Simone Martini, Via Manzoni, Via Viner, Via Bandini e Rosseti, Via San Camillo, Via La Pira, Via Dalmazia e Via Tonini.