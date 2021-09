FORTE DEI MARMI – Premio Satira Politica 2021: al via le prenotazioni posti.

FORTE DEI MARMI – Premio Satira Politica 2021: al via le prenotazioni posti.



L’ Amministrazione comunale comunica che da domani 31 agosto sarà possibile prenotare i posti per assistere alla consegna del Premio Satira Politica 2021 che si terrà il prossimo 18 settembre alle ore 18.00 alla Capannina di Franceschi, contattando l’Ufficio Informazioni Turistiche al numero 0584 280292/ 253 o recandosi direttamente in via Carducci 6.

Per partecipare all’evento è obbligatorio essere muniti di green pass ai sensi della normativa vigente. I posti sono contingentati per garantire il rispetto dei protocolli Covid, ma l’organizzazione informa che sarà possibile seguire la manifestazione anche in streaming su canali che a breve saranno comunicati.