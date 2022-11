FORTE DEI MARMI – Polizia di Stato: denunciati due uomini per la “truffa dello specchietto”.

FORTE DEI MARMI – Polizia di Stato: denunciati due uomini per la “truffa dello specchietto”.

Nei giorni scorsi la volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Forte dei Marmi, allertata da una segnalazione pervenuta alla sala operativa, si recava in questa Via Federigi alla ricerca di un ‘auto, una Volkswagen UP di colore bianco, con due individui a bordo, i quali, stando alla testimonianza pervenuta, erano inequivocabilmente intenti a mettere in atto la cosiddetta “truffa dello specchietto”.

Le manovre attuate per incastrare il malcapitato di turno, ovvero lo sporgersi dal finestrino di uno dei due occupanti l’auto ed il colpo sferrato con la mano sulla parte posteriore destra del veicolo, che transitava in quel momento a velocità ridotta, in quanto in prossimità del semaforo, non sfuggivano ad un testimone che prontamente segnalava il fatto a questo Ufficio.

Il rituale di questo tipo di raggiro, che prevede la rivendicazione del risarcimento immediato del finto danno onde evitare il ricorrere all’assicurazione, è andato in scena fortunatamente senza risultato, in quanto la signora non aveva con sé denaro contante, tuttavia i due truffatori hanno perseverato nella ricerca di potenziali vittime.

Ricerca che però li ha condotti dritti alle stanze del Commissariato, in quanto la Volante della Polizia, tempestivamente sopraggiunta nella zona d’azione indicata, li trovava impegnati nel riproporre il medesimo schema a danno di un altro malcapitato automobilista, venivano quindi fermati e identificati.

I due uomini, di nazionalità italiana, residenti al sud, di età rispettivamente di 26 e 36 anni, dopo le procedure di rito, emersi diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, ricevevano a loro carico il foglio di via obbligatorio e venivano deferiti all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per reato di tentata truffa.