Forte dei Marmi piange la scomparsa di Agostino Giannelli, ex titolare del ristorante “Da Ago”.

Era stato ricoverato pochi giorni fa ma non ce l’ha fatta, Agostino Giannelli, 72 anni, di Forte dei Marmi.

Agostino abitava in Vaiana, località al confine con il Comune di Seravezza, ed era molto conosciuto perché, per diversi anni, era stato titolare di una macelleria e poi si era dedicato alla ristorazione, tanti ricordano ancora il suo locale, “Da Ago”, lungo il fiume, in via Martiri di Sant’Anna. Lascia la moglie Rossella e il figlio Andrea.

Agostino e la moglie erano molto legati alla famiglia dello showman Dino Mancino che sulla sua pagina facebook lascia un commovente messaggio, dedicandogli uno dei suoi brani piu’ belli, “Stella del Mattino”.