Assistendo alla partita, che vedrà confrontarsi sul campo una selezione femminile, una di giornalisti e l’élite delle Ex-Glorie della Fiorentina (e non solo), potrai contribuire alla raccolta fondi per le fondazioni “Tommasino Bacciotti”, per la cura dei tumori cerebrali infantili, e “G. Monasterio”, per i bambini cardiopatici dell’Ospedale del Cuore di Massa. L’evento vedrà la partecipazione di ex giocatori di Serie A, come Amoroso, Borja Valero, Pierini e Pazzini, e giornalisti di “Brivido Sportivo”