FORTE DEI MARMI – MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELLE STRADE LIMITROFE AL CIMITERO COMUNALE

MODIFICHE ALLA VIABILITÀ NELLE STRADE LIMITROFE AL CIMITERO COMUNALE DA DOMENICA 31 OTTOBRE A MERCOLEDÌ 3 NOVEMBRE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITÀ PER I DEFUNTI

In occasione delle Festività per i defunti, la polizia municipale ha istituito una modifica della viabilità da domenica 31 ottobre a mercoledì 3 novembre che impone i seguenti divieti:

Via Vanzetti, tratto compreso da Via del Paradiso e l’ingresso del parcheggio di Via Vanzetti, istituzione di senso unico con direzione consentita mare-monti

Via Vanzetti, tratto compreso tra Via del Paradiso e Via Trento, istituzione di senso unico con direzione consentita mare-monti solo il giorno della funzione religiosa con apposizione di transenna mobile.

Il giorno 1 Novembre in particolare, dalle 13.00 alle 20.00:

Via del Paradiso intersezione Via Provinciale istituzione del divieto di circolazione ad eccezione dei residenti e per l’accesso al parcheggio “ex Camuzzi”.