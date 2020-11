FORTE DEI MARMI – L’UFFICIO SPORT AVVIA IL BANDO PER I VOUCHER SPORT.

Il consigliere allo Sport Alberto Mattugini: “Saranno utili alle famiglie in difficoltà non appena riapriranno le attività sportive.”

L’emergenza Covid ha fermato la maggior parte delle attività sportive, ma non ha fermato la progettazione per una futura ripartenza. Il Comune di Forte dei Marmi ha infatti deciso di programmare i “Voucher Sport”, un contributo una tantum destinato alle famiglie fortemarmine più in difficoltà per favorire l’iscrizione e la frequenza ai corsi o alle attività sportive a pagamento da parte dei figli.