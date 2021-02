FORTE DEI MARMI – Lavori pubblici: in funzione i nuovi lampioni di Via Viner (tratto tra via Spitzer e via Huxley).

Lavori pubblici: in funzione i nuovi lampioni di Via Viner (tratto tra via Spitzer e via Huxley). Terminato anche il nuovo tratto di fognatura bianca. Dopo Pasqua verrà completata l’illuminazione fino a via Trento e poi riasfaltata. Già attiva la nuova illuminazione di Piazza Ugazzi (rifatta nuova segnaletica a terra del parcheggio) mentre prosegue la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione in via S Ermete.