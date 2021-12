FORTE DEI MARMI – LAVORI DI GAI E CHIUSURA DI ALCUNE STRADE

Gaia spa comunica che al fine di realizzare alcune opere di manutenzione straordinaria della fognatura bianca, a partire da lunedì 6 dicembre, per una durata di circa 15 giorni, si renderà necessaria la chiusura al traffico veicolare di Via della Barbiera, tratto di collegamento tra Via della Barbiera e Via Amendola.

Per permettere il ritiro dei dei rifiuti nel tratto di strada interessato dai lavori, l’orario sarà anticipato alle ore 6, pertanto il conferimento da parte dell’utenza dovrà avvenire prima di tale orario.