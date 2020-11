“Stamani 17 novembre 2020 sul quotidiano “La Nazione” una mamma ha richiesto che l’Istituto Comprensivo Forte Dei Marmi scuola primaria Don Milani di Vaiana venga interamente chiuso a seguito della segnalazione di casi positivi al virus Covid in alcune classi. I casi positivi in questione sono stati opportunamente messi in quarantena preventiva seguendo le indicazioni governative previste. Con la presente nota si intende precisare che la richiesta del genitore è stata manifestata a titolo personale e che non è rappresentativa della volontà generale dei genitori. L’articolo uscito si riferisce, quindi, ad una personale opinione espressa in autonomia dalla mamma indicata nel suddetto articolo, dalla quale gli altri genitori dei bambini che frequentano l’Istituto si dissociano fortemente auspicando che le attività possano proseguire secondo le modalità che la dirigenza e l’ amministrazione comunale ritengano più sicure e opportune, gli stessi sono a conoscenza delle difficoltà che purtroppo il momento richiede di gestire ma siamo certi che sapranno trovare comunque in tempi brevi soluzioni alle problematiche che si presenteranno.