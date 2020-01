Forte dei Marmi – La prima volta all’Abetone per gli alunni della ludoteca

Per la prima volta i bambini della Ludoteca di Forte dei Marmi hanno vissuto un’esperienza sulla neve trascorrendo un weekend alla Casetta dell’Abetone, da venerdì 24 a domenica 26 gennaio. All’iniziativa hanno partecipato 45 bambini, in età compresa fra gli 8 ed i 10 anni, provenienti da entrambe le scuole primarie di Forte dei Marmi, G. Carducci e G. Pascoli.

“Il progetto del Weekend all’Abetone – sottolinea l’Assessore alla Pubblica Istruzione di Forte dei Marmi Anna Corallo – nasce con l’idea di offrire ai bambini una forte esperienza di crescita, che richiede ai piccoli un serio sforzo di autonomia. Per tutti i bambini si è trattato, infatti, della prima esperienza lontani da casa ed in assenza dei genitori e per tanti della prima volta sugli sci. Ai bimbi è stato chiesto di non portare con sé il telefono, per poter godere appieno dell’esperienza senza distrazioni; i genitori comunque sono stati tenuti costantemente aggiornati sull’andamento della vacanza e sulle condizioni dei propri figli, tramite l’invio continuo di foto e video. I giovani partecipanti hanno risposto con entusiasmo all’esperienza e per questo ringrazio tutti gli operatori della Open Service e lo Sci Club Le Marmotte.”

A vigilare ed occuparsi dei bambini e delle loro necessità sono stati impegnati oltre agli educatori della Open Service, anche le Guide Ambientali che li hanno accompagnati nelle passeggiate ed escursioni sulla neve e, non ultimi, tutti gli istruttori della Scuola di Sci “Colò” che hanno coinvolto tutti i piccoli partecipanti in lezioni di approccio allo sci, permettendo loro di coronare la vacanza con una discesa finale di gruppo a serpentone.