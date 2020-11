L’Amministrazione comunale di Forte dei Marmi informa la cittadinanza che, a seguito di una revisione delle FAQ del Governo relative all’applicazione del DPCM del 3 Novembre u.s, risulta che “la pesca di superficie, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all’aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Le gare si potranno svolgere solo se ritenute di interesse nazionale tramite provvedimento del CONI o del CIP”.

ATTENZIONE: Si rappresenta che nelle regioni identificate a massima gravità (cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Ciò significa che al momento di un controllo durante la fase di spostamento si dovrà provare il possesso di uno dei motivi. Si ricorda inoltre che è in vigore il coprifuoco dalle ore 22.00 alle ore 05.00.

Suggerimento dell’Amministrazione resta, comunque, quello di limitare al massimo gli spostamenti così da rendere maggiormente efficaci le misure contro la diffusione del virus Covid-19.