FORTE DEI MARMI – LA FESTA DEL 1 MAGGIO

Domani in occasione del 1° Maggio, la cittadinanza è invitata a partecipare alla celebrazione della Festa dei Lavoratori. Alle ore 8:50 ci sarà il ritrovo di tutte le Delegazioni e Associazioni militari, civili e religiose in Via Spinetti, a seguire verrà poi deposta una corona presso il monumento dedicato ai “Lavoratori del mare“.