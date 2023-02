Il Consiglio Comunale è convocato in seduta ordinariamercoledì 1 marzo 2023 alle ore 18.00 presso “Il Giardino d’Inverno” a Villa Bertelli, trasmesso in diretta streaming anche su questa pagina, per l’esame del seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Mozione “Against – Contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni delle cittadine e dei cittadini in Iran e Afghanistan” – Approvazione.

2. Aliquote IMU anno 2023 – Conferma aliquote anno 2022. Rettifica propria deliberazione n. 61 del 28.12.2022 per riscontro di alcuni meri errori materiali di formattazione del testo. Approvazione.

3. Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in diritto di proprietà o diritto di superficie, ai sensi dell’art. 172 D.Lgs. n. 267/2000.

4. Approvazione programma triennale delle OO.PP 2023-2025 ed elenco annuale 2023 e del Programma Biennale degli acquisti di servizi e forniture 2023-2024.

5. Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2025. (art. 170, D.Lgs. 267/2000).

6. Bilancio di previsione 2023/2025 e relativi allegati ai sensi dell’art. 174 del D.Lgs. n. 267/200 e degli artt. 11 e 18-bis del D.Lgs. n. 118/2011 – Approvazione.

7. Richiesta ai sensi dell’art. 20 punto 3 delle NTA del R.U. presentata dalla Soc.tà Ranch Steakhouse Da Viacava Srl per la tamponatura con materiale precario di facile rimovibilità di struttura esistente a servizio di pubblico esercizio ubicato in Via Provinciale n. 63.

8. Richiesta ai sensi dell’art. 20 punto 3 delle NTA del R.U. presentata dalla Soc.tà Zizzi Srl per la tamponatura con materiale precario di facile rimovibilità di struttura esistente a servizio di pubblico esercizio ubicato in Via Provinciale n. 2.