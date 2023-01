AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE DEL TERRITORIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI NELL’AREA MINORI

Il Comune di Forte dei Marmi informa, quale ente capofila, che è stato pubblicato un avviso di assegnazione di contributi FRAS a soggetti del Terzo Settore del territorio, attraverso il quale è possibile finanziare progetti innovativi di carattere sociale.

Sarà possibile rispondere all’avviso singolarmente o in forma associata da soggetti aventi sede, principale o secondaria, in uno dei Comuni della Zona Versilia.

Al contributo, anche a titolo di cofinanziamento, avranno accesso quindi progetti da realizzare sul territorio ed aventi ad oggetto “minori”, con priorità ai progetti inerenti l’integrazione scolastica e la mediazione linguistico-culturale; inclusione sociale; disabilità.

La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nominata con successivo atto del Comune di Forte dei Marmi, ente gestore del finanziamento, in accordo con la Conferenza dei Sindaci.

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate entro L’11 Febbraio 2023, complete del progetto e del quadro economico-finanziario ed essere presentate esclusivamente inviandole per via telematica alla casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC istituzionale del Comune di Forte dei Marmi protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it all’attenzione del settore Servizi Sociali, indicando nell’oggetto “Domanda di contributo FRAS 2021” in formato PDF.

Eventuali informazioni potranno essere richieste, esclusivamente a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: lquadrelli@comunefdm.it.