FORTE DEI MARMI – IN CAMPO CON IL CUORE

Una selezione femminile e una di giornalisti sfiderà in un insolito triangolare giovedì 15 giugno alle ore 19.00 allo stadio comunale Necchi Balloni, la squadra élite delle Ex- Glorie della Fiorentina (e non solo).

Un triangolare di beneficenza, organizzato da Sports Performance Lab e Sport Manager Group, grazie alla partecipazione di un nutrito pool di sponsor e patrocinato dal Comune di Forte dei Marmi, al quale parteciperanno ex-giocatori di Serie A (tra i quali: Amoroso, Borja Valero, Pierini, Pazzini e molti altri), una formazione mista di calciatrici di serie A e B ed una di giornalisti del “Brivido Sportivo”

“Forte dei Marmi rappresenta il luogo ideale per accogliere eventi sportivi – sostengono il vice sindaco Andrea Mazzoni e il consigliere allo Sport Alberto Mattugini – e ci attendiamo una forte partecipazione da parte del pubblico chiamato a contribuire con il biglietto-offerta alla causa benefica a favore della Fondazione “Tommasino Bacciotti” per la cura dei tumori cerebrali infantili e della Fondazione “G. Monasterio” per i bambini cardiopatici dell’Ospedale del Cuore di Massa. “