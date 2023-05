Forte dei Marmi: in arrivo 6 agenti di Polizia Municipale che andranno a rafforzare il Corpo in vista della stagione turistica. Entro luglio previste altre 4 assunzioni.

L’amministrazione comunale implementa il numero degli agenti in servizio dopo la conclusione del concorso con prove fisiche recentemente svolto.

Dal 22 maggio, per sei mesi, entreranno in servizio 6 nuovi agenti di polizia municipale, un rinforzo importante per migliorare il controllo cittadino durante l’estate.

Inoltre, entro il mese di luglio l’amministrazione comunale ha intenzione di rafforzare ulteriormente il Comando con l’assunzione di altri 4 agenti di polizia municipale.