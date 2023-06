Il Torneo, svoltosi in tre giornate, ha visto scontrarsi giocatori appassionati contro Celebrities. Tra cui tre campioni del mondo come Luca Toni, Andrea Barzagli e Cristian Zaccardo. Come lo scorso anno il torneo femminile ha portato una grande adesione e un grosso interesse.

“Siamo soddisfatti del risultato che l’evento ha ottenuto anche in questa edizione – afferma Alberto Mattugini, consigliere allo Sport – raccogliendo più di 10 mila euro destinati all’Ospedale Pediatrico Meyer, eccellenza italiana per la cura e la salute dell’infanzia e punto di riferimento per la pediatria nazionale per ricerca, metodologie innovative di cura e per l’accoglienza del bambino.”

“A breve annunceremo le date della quarta edizione del TROFEO PADEL “IO AIUTO IL MEYER” fanno sapere gli organizzatori. “Ringraziamo chi ha sostenuto dall’inizio questa iniziativa, il Comune di Forte dei Marmi e tutte le aziende coinvolte nella nobile causa, tra cui All’Antico Vinaio, Sporting Vacanze, Truffle Italia, Grignano Firenze, Lux, Park Hyatt, Yas Island, Bottega di Sguardi, Villa Brasini Beauty Clinic, Maitò e Hotel Acapulco. Stiamo organizzando la data della consegna dell’assegno alla Fondazione Meyer a cui saranno presenti il consigliere allo Sport del Comune di Forte dei Marmi Alberto Mattugini, Niccolò Salvatore, Giorgio Winspeare, Giacomo Mancini del Tennis Club Raffaelli.”