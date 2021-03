I Controlli anti covid non si fermano: 20 sanzioni nell’ultimo fine settimana effettuate dalla Polizia Municipale.

L’Amministrazione Comunale, in ragione dei dati di diffusione del contagio, continua e rafforza l’attività di prevenzione e controllo in materia di misure di contenimento della diffusione del covid.

Durante l’ultimo fine settimana la Polizia Municipale ha impiegato diverse pattuglie e vigili a piedi per effettuare rilevamenti in merito all’uso delle mascherine, eventuali assembramenti, oltre alla verifica di possesso di valide autocertificazioni. Controllate anche le attività di ristorazione e commerciali.

“La nostra polizia sta svolgendo un ottimo lavoro – afferma il sindaco Bruno Murzi – e la ringrazio per il forte impegno che sta mettendo nella lotta alla diffusione del Covid, ormai da un anno a questa parte. Nel week end ha effettuato venti verbali: sanzioni relative a mancanza di autocertificazioni da parte di persone che si trovavano fuori dal proprio Comune di residenza, mancato uso della mascherina, oltre ad alcune attività commerciali aperte nonostante che la zona arancione in cui ci troviamo non lo permetta. I vigili hanno inoltre fatto anche delle verifiche nei parchi cittadini, non riscontrando, in questo caso nessuna infrazione.”

Tra le persone fermate e sanzionate perché senza autocertificazione valida, sia giovanissimi che persone adulte, provenienti nella maggior parte dei casi da comuni limitrofi.

“La nostra azione di controllo non si ferma – prosegue il primo cittadino – pur, ripeto, avendo a disposizione un numero limitato di personale della Polizia Municipale che sarà rafforzato nel periodo estivo con l’assunzione di dieci vigili stagionali. L’attenzione non solo rimane alta, ma se è possibile ancora più intensa. E’ questo infatti il momento di non abbassare la guardia.”