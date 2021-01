Ha preso il via lunedì 18 gennaio un nuovo progetto destinato agli alunni disabili.

“Si tratta di una diversa e più completa modalità di intendere il sostegno scolastico per gli studenti con disabilità– spiega l’Assessore al Sociale, Simona Seveso – finora il nostro Comune ha sempre garantito agli alunni di Forte dei Marmi, frequentanti qualunque ordine e grado di scuola, pubblica o paritaria, le ore settimanali di assistenza specialistica richieste dall’Istituto frequentato, sulla base di appositi piani personalizzati, nella ferma convinzione che sia necessario investire risorse per favorire ed aiutare soprattutto i ragazzi con maggiori difficoltà.”

Ore che venivano prestate in presenza, vale a dire nei giorni in cui lo studente era effettivamente in classe, ma il lockdown prima, la didattica a distanza e le diverse quarantene, poi, hanno fatto comprendere come in questo modo proprio gli studenti più bisognosi di aiuto, finissero per risentirne maggiormente, perdendo preziosissime occasioni per la loro crescita educativa.

Da qui è nata la proposta da parte della Cooperativa Gardenia, che gestisce il servizio, di mantenere le ore di assistenza anche quando l’alunno è assente da scuola, proprio per evitare che si sospenda il percorso scolastico e di inclusione sociale che viene costruito giorno dopo giorno con i docenti e il gruppo classe.

“Nella pratica – spiega l’Assessore – gli educatori svolgeranno ugualmente l’orario assegnato, seguendo le lezioni dei docenti e successivamente rielaborando e schematizzando all’alunno disabile il materiale proposto in classe, creando mappe progettuali, aiutandolo tramite collegamento video nello svolgimento dei compiti assegnati.