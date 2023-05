ZTL estiva

L’Amministrazione Comunale rende noto che a partire da giovedì 1 giugno fino alla terza domenica del mese di settembre entrerà in vigore la seguente disciplina viabilistica per la stagione estiva:

“Zona Centro” Zona a Traffico Limitato (17:00-06:00 giorni feriali)

– via IV Novembre, nel tratto compreso tra la via Matteotti e la traversa interna di collegamento con la Piazza Marconi;

– via Matteotti, nel tratto compreso tra la via Spinetti e la Piazza Marconi;

– Piazza Marconi di ponente, nel tratto compreso tra la traversa interna di collegamento con la via IV Novembre e la via Carducci;

– Piazza Marconi di levante, nel tratto compreso tra la via Carducci ed il viale Morin;

– via Veneto, nel tratto compreso tra la via Carducci e la via Mascagni;

– via Mazzini, nel tratto compreso tra via Michelangelo e via Risorgimento;

– via Solferino, nel tratto compreso tra la via Matteotti e la via Mazzini;

– via Milano;

– via dei Mille;

– via Balilla;

– via Risorgimento, nel tratto compreso tra la via Trento e via Matteotti;

– via Piave, nel tratto compreso tra la via Mascagni e la via Carducci;

– via Carducci, nel tratto compreso tra la via Giorgini e la via Veneto;

– via Idone;

– via S. Ermete;

– via Carlo del Prete.

Zona a Traffico Limitato (00:00-24:00 domenicali e festivi):

– via IV Novembre, nel tratto compreso tra la via Matteotti e la traversa interna di collegamento con la Piazza Marconi;

– via Matteotti, nel tratto compreso tra la via Spinetti e la Piazza Marconi;

– Piazza Marconi di ponente, nel tratto compreso tra la traversa interna di collegamento con la via IV Novembre e la via Carducci;

– Piazza Marconi di levante, nel tratto compreso tra la via Carducci ed il viale Morin;

– via Veneto, nel tratto compreso tra la via Carducci e la via Mascagni;

– via Mazzini, nel tratto compreso tra via Michelangelo e via Risorgimento;

– via Solferino, nel tratto compreso tra la via Matteotti e la via Mazzini;

– via Risorgimento, nel tratto compreso tra la via Trento e la via Matteotti;

– via Piave, nel tratto compreso tra la via Mascagni e la via Carducci;

– via Carducci, nel tratto compreso tra la via Giorgini e la via Veneto;

– via Idone;

– via S. Ermete;

– via C. del Prete.

Zona a Traffico Limitato (00:00-24:00):

– via della Pace;

– via Palestro.

Zona a Traffico Limitato (19:30-02:00):

– via Spinetti, nel tratto compreso tra la via Matteotti e la via Carducci;

– Piazza Garibaldi, tratto di collegamento tra la via Spinetti e la via Duca d’Aosta.

Area Pedonale (00:00-24:00):

– via Pascoli, nel tratto compreso tra la via Matteotti e la via Mazzini;

– via Mazzini, nel tratto compreso tra la via Pascoli e la via Spinetti.

Area Pedonale (20:00-06:00):

– via Duca d’Aosta, nel tratto compreso tra la via Trento e la via Mascagni;

– via Stagi.

Considerata la pavimentazione di particolare pregio della “Zona centro”, non sono autorizzabili le operazioni di carico/scarico nella ZTL e AP pavimentata in lapideo, salvo casi particolari, da adottare con successivo provvedimento.

“Zona Roma Imperiale” Valida dall’ultima domenica a cavallo tra il mese di giugno ed il mese di luglio e la seconda domenica di settembre.

Zona a Traffico Limitato 1 (21:00-06:00):

– via Giorgini, nel tratto compreso tra il viale Morin e la via Mascagni;

– via Sauro, via Bixio e via Galilei, nel tratto compreso tra la via Carducci e la via Mascagni;

– via Gioia, nel tratto compreso tra il viale Morin e la via Carducci;

– via Carducci, nel tratto compreso tra la via Giorgini e la via XX Settembre e tra la via XX Settembre e la via Duilio;

– via Duilio;

– viale Morin, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Nizza;

– via Togliatti;

– via Raffaelli;

– via Donatello;

– via Mann;

– via Doria;

– via Manzoni;

– via Corsica, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Colombo e nel tratto compreso tra via Colombo e la traversa di collegamento con il viale Morin;

– via Malta;

– via Fiume;

– via Carrà;

– via S. Martini;

– via Roma Imperiale;

– via Dalmazia;

– via Marini;

– via P. Neruda;

– via Malatesta;

– via da Vinci;

– via de Gasperi;

– via Matteucci;

– via Sant’Elme, nel tratto compreso tra la via Giglioli e la via Caduti sul Lavoro;

– via della Barbiera, nel tratto compreso tra la via Colombo e la via Nizza;

– via dalla Chiesa;

– via Caduti sul Lavoro;

– via Sironi.

Zona a Traffico Limitato 2 (01:00-06:00):

– via Colombo;

– via Torino, nel tratto compreso tra il viale Morin e la via Carducci;

– via della Barbiera, nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Colombo;

– via S. Elme, nel tratto compreso tra la via Giglioli e la via della Barbiera;

– via Giglioli, nel tratto compreso tra la via G.B. Vico e la via S. Elme;

– via Balduini;

– via Battisti, nel tratto compreso tra la via Carducci e la via Mascagni