“Educare in Comune”: Il Comune di Forte dei Marmi intende candidarsi all’avviso pubblico emanato il 01/12/2020 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzato al contrasto della povertà educativa.

Il Comune di Forte dei Marmi informa della propria intenzione di partecipare ad “Educare in Comune”, progetto volto al contrasto della povertà educativa e al sostegno delle opportunità culturali e educative di persone minorenni.

L’Amministrazione, attraverso il presente avviso di manifestazione di interesse, intende quindi individuare uno o più soggetti partner che siano disponibili a co-progettare proposte di intervento da candidare all’Avviso del Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio: tali soggetti saranno quindi coinvolti in tutte le fasi di ideazione del progetto (redazione, pianificazione delle attività, piano finanziario, presentazione finale) oltre che, in caso di ottenimento del finanziamento, nelle fasi di realizzazione delle attività da parte del Dipartimento.

Nella progettazione della proposta da presentare sarà necessario rispettare quelle che sono le aree tematiche previste dal bando, ovvero “famiglia, come risorsa”; “relazione e inclusione”; “cultura, arte e ambiente”.