Forte dei Marmi – Dopo la versione digitale esce il nuovo numero cartaceo di ForteMagazine

A pochi giorni dal lancio della versione digitale, il nuovo numero di ForteMagazine arriva in edicola nella sua tradizionale veste cartacea. La distribuzione inizia oggi e proseguirà per tutta la stagione balneare con consegne cadenzate in oltre 500 punti di distribuzione al Forte, in Versilia e in molte altre località turistiche della Toscana: edicole, boutique, stabilimenti balneari, hotel, residenze di charme, circoli sportivi, porti ed aeroporti, eventi…). Prevista ai primi di luglio anche la consueta distribuzione door-to-door in 2400 ville di Roma Imperiale e di altri quartieri residenziali della città.

L’edizione digitale di ForteMagazine, online dal 4 giugno, ha superato in pochi giorni le 2.000 impressions e le 1.000 letture sulla piattaforma issuu.com. Assieme alle principali testate quotidiane e periodiche nazionali ed internazionali il magazine è disponibile inoltre nell’esclusiva edicola virtuale pressreader.com alla quale hanno accesso gratuito circa 300 milioni di utenti di biblioteche e ospiti di hotel, ristoranti, aeroporti e navi da crociera nel mondo.

Grande tiratura, ricca foliazione e formato premium immutati rispetto alle passate edizioni, ForteMagazine conferma il suo emblematico ruolo di ‘portavoce’ dello stile rilassato, piacevole e di gran classe che caratterizza la vacanza a Forte dei Marmi, descrivendone il fascino unico che sprigiona dal suo mix di natura, relax, dolce vita, lusso e cultura. Il focus quest’anno è sul concetto di essenzialità, coniugato anche attraverso un servizio fotografico scattato ad hoc sulla spiaggia libera di Vittoria Apuana.

Tra le letture del nuovo numero: le interviste alla vicepresidente del FAI Ilaria Borletti Buitoni e al giovane imprenditore Michael Röthling; i servizi sui paradisi naturali della Versilia interna e sulle meraviglie del collezionismo in ogni epoca; i consigli per una gita fuori porta a Vetriano, in visita al teatrino pubblico più piccolo del mondo; la celebrazione di Dante Alighieri, sulle tracce dei suoi passaggi fra Versilia, Lucca, Garfagnana e Lunigiana; la consueta e ricchissima galleria di luoghi, eventi e indirizzi per un’estate all’insegna dello shopping, dell’arte, dello stile, dell’esclusività e delle tentazioni gourmet. E ancora: le pagine dedicate agli spettacoli e alla cultura con gli appuntamenti di Villa Bertelli, Versiliana e Palazzo Mediceo; le news brevi con tante altre curiosità sull’estate.

ForteMagazine, edita da Elisa Pancetti e diretta dal giornalista professionista Stefano Roni, è una pubblicazione freepress che gode del patrocino del Comune di Forte dei Marmi, di Federalberghi, Consorzio Forte dei Marmi Promotion, Unione Proprietari Bagni e Centro Commerciale Naturale “Essere Forte”. I testi in lingua italiana sono tradotti in inglese e in russo. L’edizione cartacea resterà in distribuzione gratuita fino al mese di settembre.

Per ricevere copie della rivista e per ulteriori informazioni:

+39 0584 281439 | +39 335 7720573 | redazione@fortemagazine.it