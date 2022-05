FORTE DEI MARMI – DONATE BAMBOLE PER LE BAMBINE CHE VIVONO IL DRAMMA DELLA GUERRA IN UCRAINA

Donate bambole per portare un po’ di serenità alle bambine che stanno vivendo il dramma della guerra in Ucraina. Michael Rothling di Forte dei Marmi, della multinazionale di giocattoli Dimian, ha infatti risposto all’appello dell’associazione Il cuore di San Giuseppe realizzando bambole con lo slogan I love Ucraina. La consegna e’ stata fatta al referente dell’associazione, avvocato viareggino Andrea Paul Gross, affiancato dall’ispettore di polizia Michele Ruga. ‘Le bambole – spiega Rothling – sono state portate al confine tra Polonia e Ucraina direttamente a 20 famiglie per regalare un po’ di serenità in questo momento così drammatico in cui la fuga ha costretto i bambini a rinunciare a momenti di spensieratezza con i propri giocattoli’