FORTE DEI MARMI – Diventa anche tu un Volontario Civico!

C’è tempo fino a sabato 30 gennaio per scegliere di dedicare un po’ del proprio tempo e mettere a disposizione del paese e della comunità le proprie attitudini a supporto dei bisogni della collettività. Basta davvero poco per ritrovarsi a vivere una delle più belle e formative esperienze della propria vita!

“Questa è davvero una grande opportunità per i cittadini di Forte dei Marmi che abbiano tra i 18 e i 75 anni – afferma il Consigliere delegato alla Partecipazione, Sabrina Nardini – perché rendersi utili aiutando gli altri, più che mai in questo periodo così difficile, è un gesto che arricchisce prima di tutto noi stessi. Il nostro è un paese dal grande cuore e dalla grande generosità, ma oggi più che mai c’è bisogno di dimostrare di essere comunità prima che individui e di dare una mano nella realizzazione di servizi di supporto ai cittadini, che in questo periodo sono numerosi e di grande importanza, consolidando, in questo modo, quel reciproco senso di appartenenza che peraltro da sempre contraddistingue i fortemarmini.”