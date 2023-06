Lunedì 12 giugno l’Amministrazione Comunale taglierà il nastro di tre sgambatoi e i cittadini e i loro amici a quattro zampesono invitati a partecipare a partire dalle 11.00 in via Ferrucci, alle 11.20 in via Civitali e infine alle 11.45 in via XX Settembre dietro lo stadio comunale Necchi Balloni.

Nelle famiglie italiane vivono quasi 65 milioni di animali da compagnia, di cui quasi 9 milioni di cani e il trend è in crescita: gli animali da compagnia sono infatti a tutti gli effetti membri delle famiglie in cui vivono.

A Forte dei Marmi a partire da lunedì 12 giugno saranno aperti ben tre sgambatoi: in via Ferrucci, via Civitali e via XX Settembre. Le aree in totale copriranno una superficie di circa 6500 metri quadrati.

“Gli italiani amano andare in vacanza con il proprio pet – premettono dall’Amministrazione Comunale – perché ritengono che il proprio animale faccia parte appieno della famiglia, così come all’interno della nostra comunità vivono moltissimi animali. Nella nostra cittadina c’era dunque la necessità di organizzare delle aree dedicate ai nostri amici a quattro zampe. Gli sgambatoi per cani offrono un ambiente sicuro in cui possono socializzare, esercitarsi e godere di momenti di svago, contribuendo così al loro benessere complessivo. Negli sgambatoi inoltre i cani possono incontrare e interagire con altri cani in modo controllato, permettendo ai proprietari di sentirsi tranquilli sapendo che il loro cane è al sicuro.”

All’interno di ogni sgambatoio sono state installate 4 panchine, 2 cestini completi di distributore di sacchini per la raccolta delle deiezioni canine e 1 fontanella. Ogni area confina con due strade e sull’affaccio di ogni strada è presente un cancello pedonale, oltre che un cancello carraio. All’ingresso o nelle immediate vicinanze di ogni sgambatoio sono presenti spazi per il parcheggio delle auto. Nell’area di Via Ferrucci è previsto inoltre un percorso di agilty dog che dovrebbe essere disponibile tra pochi giorni.

L’amministrazione comunale desidera ringraziare per la realizzazione degli sgambatoi tutto l’Ufficio Lavori Pubblici e Irene Salvini istruttore cinofilo per i preziosi suggerimenti.