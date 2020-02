Forte dei Marmi – “Crea con Me”: percorso di sostegno psicologico per malati oncologici e per i loro familiari

A partire da sabato 8 febbraio, presso Villa Bertelli alle ore 15.00, sarà avviato “Crea con Me”. L’iniziativa, a cura dell’associazione “Mi Curo di Me Onlus” e patrocinata dal Comune di Forte dei Marmi, consisterà in un percorso psicoterapeutico di gruppo rivolto a coloro che hanno attraversato o stanno attraversando una problematica oncologica, ed ai loro caregivers.

Per informazioni è possibile contattare i responsabili dell’associazione “Mi curo di Me Onlus“ai seguenti numeri 3317748463 o 3334994161.