FORTE DEI MARMI – Contributi regionali a favore delle famiglie con figli minori disabili.

L’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi comunica ai cittadini che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di accesso ai “Contributi a favore delle famiglie con figli minori disabili”, previsti dalla Regione Toscana a favore delle famiglie che vivono particolari situazioni di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie, connesse in particolare alla presenza di figli minori disabili. I contributi sono rivolti a nuclei familiari residenti in Toscana e con attestazione ISEE per il 2021 inferiore a 29.999 euro, con figli minori disabili, nati dopo il 31 dicembre 2002 ed in possesso di certificazione attestante l’handicap grave in base alla legge n.104 del 1992.

Le domande possono essere presentate, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito della Regione Toscana www.regione.toscana.it (percorso: esplora temi – sociale – approfondimenti) e sul sito del Comune di Forte dei Marmi www.comune.fortedeimarmi.lu.it

Le istanze dovranno pervenire al Comune di Forte dei Marmi, entro il 30 giugno 2021, mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo, piazza Dante 1, tel. 0584 280222, dal lunedì al sabato, in orario 9,00 – 12,30 oppure tramite pec all’indirizzo protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it oppure mediante A/R all’indirizzo del Comune di Forte dei Marmi, piazza Dante 1 (in tal caso farà fede la data del timbro di accettazione dell’ufficio postale).

Per info, Ufficio Servizi Sociali del Comune di Forte dei Marmi, tel. 0584 – 280229 oppure 0584 – 280221.