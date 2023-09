FORTE DEI MARMI – Cinque tigli pericolanti e pericolosi per l’incolumità di persone e cose

Via le piante pericolose dal territorio cittadino, che verranno sostituite e aumentate di numero. L’amministrazione comunale di Forte dei Marmi ha approvato l’abbattimento di alcuni alberi rischiosi per l’incolumità di persone e cose in via Trento, lungo la piazza Ugazzi attualmente in rifacimento. La sofferta decisione è stata presa a seguito della valutazione trasmessa dal Prof. F. Cinelli dell’Università di Pisa, che ha decretato la criticità della situazione e la conseguente rimozione di cinque tigli pericolanti. Il Servizio Lavori Pubblici/ Manutenzione provvederà all’opera di abbattimento, nel rispetto delle normative in materia di sicurezza. L’amministrazione, tuttavia, ha già provveduto, non solo ad approvare la loro sostituzione, subito dopo, con esemplari della stessa specie o di specie autoctone e comunque storicamente naturalizzate e tipiche del luogo, ma ad aumentarne il numero, dato che ne verranno piantumate sette nuove ad alto fusto e cinque a fusto medio, che andranno a ombreggiare il nuovo parcheggio della piazza, finora privo di verde. Conseguentemente, ci sarà un ulteriore valore aggiunto, dal momento che più numerose saranno le piante maggiore sarà l’assorbimento di CO2 e polveri fini.