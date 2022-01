FORTE DEI MARMI – Chiusura dell’iniziativa “Solidarietà Attiva”: grande partecipazione della cittadinanza

Nella giornata di mercoledì 5 gennaio 2022 si è chiusa l’iniziativa “Solidarietà Attiva”, progetto patrocinato dal Comune di Forte dei Marmi e nato grazie alla collaborazione di un sostanzioso gruppo di associazioni: la Pro Loco “Città” di Forte dei Marmi, la Compagnia della Vela di Forte dei Marmi, la Società Nazionale di Salvamento sez. Viareggio mare, la Società Nazionale di Salvamento sez. Forte dei Marmi, Fortemarmini nel mondo, la Guardia Costiera Ausiliaria, Nadir, “La Marinara” di Forte dei Marmi, i SubVersilia, il Centro di Formazion DAE e l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia.

Il 5 e il 7 gennaio sono stati quindi consegnati a Colonia Cristiana e all’Auser Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi i generi alimentari precedentemente raccolti per le famiglie in difficoltà; ciò non sarebbe stato possibile senza la grande risposta dei cittadini, un importante segno di coesione per la comunità. Inoltre, a conclusione di una lotteria di beneficienza inaugurata il 23 dicembre 2021, si è svolta l’estrazione di tre prestigiosi premi messi a disposizione da imprenditori locali, il cui ricavato andrà a finanziare un progetto per il centro agricolo di Deya Smnorre in Burkina Faso.

Al fine di ringraziare le varie associazioni coinvolte, avendo dimostrato una spiccata e quanto mai necessaria sensibilità al tema, sono stati presenti all’evento l’assessore alle Politiche Sociali e Salute Simona Seveso, la consigliera delegata alla Partecipazione e Pari Opportunità Sabrina Nardini, il consigliere delegato al Commercio Massimo Lucchesi e il presidente della Compagnia della Vela di Forte dei Marmi Lorenzo Barberi.