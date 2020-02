Forte dei Marmi – CarnevalFestival delle scuole, vince la Scuola Primaria Pascoli

CarnevalFestival delle scuole: è la scuola primaria Pascoli a vincere il tradizionale festival di carnevale dedicato alle scuole, ma un plauso va a tutti gli alunni che hanno preso parte all’evento svoltosi giovedì 20 febbraio alla Capannina di Franceschi.

Ieri, in occasione del giovedì grasso, è andato in scena il CarnevalFestival delle scuole: la seconda giornata del CarnevalForteBarmbino, interamente dedicata alla musica e alla tradizione.

L’evento, svoltosi presso la Capannina di Franceschi, è stato aperto dall’esibizione di Caterina Ferri che ha cantato “CarnevalForteBambino”, canzone di Emilio Tarabella in cui si ricorda l’importanza della tradizione del Carnevale a Forte dei Marmi. Si sono esibiti poi gli alunni delle scuole d’infanzia e delle scuole primarie di Forte dei Marmi, con le canzoni realizzate per loro dalle varie associazioni musicali (Banda La Marinara, Corale Polifonica e Centro Studi Musicali di Forte dei Marmi) che hanno donato il loro tempo mettendo i propri talenti a disposizione delle classi, di fronte alla giuria composta dal Vicesindaco Graziella Polacci, Leonardo Tarabella, Attilio Pagani e Tiziana Pardini del Centro Commerciale Naturale, e Annalisa Buselli in rappresentanza di Villa Bertelli.

Al termine delle esibizioni i bambini, ma anche le tante famiglie presenti, hanno atteso il verdetto della giuria intrattenuti da musiche, balli e dal ricco buffet preparato dalla Cooperativa Dusman. La giuria ha quindi premiato la canzone della scuola primaria Pascoli “Sei tornato Carnevale”, composta da Roberto Ghilarducci, con il testo di Daniela Folini e la collaborazione del Centro Studi Musicali di Forte dei Marmi, ma tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato, tra i complimenti e il plauso di tutta la sala.

“Prima di tutto bisogna fare i complimenti a tutti gli alunni che si sono esibiti perché sono stati veramente bravi nell’eseguire i brani scritti e composti per loro da varie associazioni musicali, Banda La Marinara, Corale Polifonica e Centro Studi Musicali di Forte dei Marmi, che ringrazio per la disponibilità – ha commentato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Anna Corallo – Ringrazio anche la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Forte dei Marmi Silvia Barbara Gori e Madre Felicita, dirigente della Scuola Canossiana, per aver presenziato all’evento; tutte le insegnanti che hanno accompagnato i piccoli cantanti sul palco, seguendone la preparazione assieme a Sabrina Leonardi; Caterina Ferri, per la splendida esibizione di aperturab e la collaborazione; gli educatori della Cooperativa Open Service per il grande contributo dato per la riuscita della giornata, la Cooperativa Dusman che ha fornito il buffet, e tutto l’Ufficio Scuola che ha seguito l’organizzazione dell’evento. Infine vorrei ringraziare particolarmente la famiglia Guidi per aver ospitato la manifestazione presso la Capannina di Franceschi.”

A chiudere la rassegna di eventi del CarnevalForteBambino, organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione di Forte dei Marmi, sarà sabato 22 febbraio in Piazza Garibaldi alle ore 15:30 la grande Festa di Carnevale, tra giochi e musica, novità e tradizione.

A far da sfondo alle attività di intrattenimento in cui saranno coinvolti i bambini, le performance musicali e teatrali dei vari artisti che hanno collaborato con l’Amministrazione Comunale alla realizzazione dell’evento: Antonio Meccheri e Lora Santini con i bambini del progetto “Il dialetto nella scuola”, Marco Macchiarini, Caterina Ferri, Dino Mancino, Paolo Barberi, Claudio Lari, Aldo Castrucci e molti altri.