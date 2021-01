FORTE DEI MARMI Buoni Spesa Gennaio 2021

Saranno consegnati a partire da domani, 29 gennaio, presso il Municipio di Forte dei Marmi, dalle ore 14.00 alle 16.00, i Buoni Spesa per il mese di gennaio, destinati dall’Amministrazione Comunale alle famiglie residenti che si trovano, a causa dell’attuale emergenza sanitaria, in una condizione di svantaggio economico tale da non consentire un adeguato approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità.

“Le famiglia in difficoltà, tra la precedente erogazione di dicembre scorso e quella in corso, sono aumentate – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali e Salute di Forte dei Marmi, Simona Seveso – e ci riteniamo, come Amministrazione, molto soddisfatti di essere riusciti ad evadere tutte le domande pervenute, arrivando ad implementare, per questo mese di gennaio, il valore complessivo dei buoni erogati: in questa seconda tranche distribuiremo Buoni Spesa alimentari per un valore complessivo di 14mila200 euro, contro i 12mila450 euro erogati nel mese di dicembre scorso, ad un totale di 108 famiglie, contro le 94 del mese di dicembre; siamo felicissimi di questo e ci auguriamo, come Amministrazione, di poter dare un po’ di sollievo ai nostri concittadini in difficoltà.”

I Buoni Spesa, il cui valore andrà dai 50 ai 200 euro a seconda della composizione del nucleo familiare, saranno utilizzabili presso gli esercizi convenzionati l’acquisto di generi alimentari, prodotti per l’igiene della persona e della casa, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Per informazioni, Ufficio Servizi Sociali, Tel.0584 – 280229, 0584 – 280221.