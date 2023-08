Anche quest’anno, ai fini di promuovere il successo scolastico e formativo, Il Comune di Forte dei Marmi approva il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2023/2024, finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri scolastici, altro materiale didattico e servizi scolastici) di studentesse e studenti appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili, al fine di promuoverne l’accesso ed il completamento degli studi, sino al termine delle scuole secondarie di secondo grado o dei percorsi IeFP.

Tra i requisiti richiesti: