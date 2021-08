Forte dei Marmi: avviso pubblico per l’individuazione di tre membri per la Commissione del Paesaggio.

Nominata la commissione in forma associata per i Comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta. La domanda dovrà prevenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Forte dei Marmi entro e non oltre le ore 12:30 del 6 Settembre 2021

Tra i requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione, oltre non essere dipendente dei due Comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta ne rispettivamente membri delle Giunte o dei Consigli Comunali e non aver ricoperto carica di membro della Commissione del Paesaggio per il Comune di Forte dei Marmi e per quello di Pietrasanta, è richiesto il possesso di uno dei seguenti Titoli di studio: Diploma di laurea, conseguita secondo l’ordinamento antecedente al D.M. 509/1999 (c.d. vecchio ordinamento) in Architettura, Pianificazione Territoriale, Paesaggistica, Agronomia, Geologia o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge; Laurea di II Livello (c.d. laurea specialistica) in Architettura, Pianificazione Territoriale,Paesaggistica, Agronomia, Geologia o titoli di studio equipollenti ai sensi di legge; Diploma universitario IUAV in Architettura, Pianificazione Territoriale,

Ingegneria Civile, Paesaggistica o titoli di studio equipollenti. I candidati dovranno aver maturato esperienza professionale come: professori e ricercatori universitari di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche,urbanistiche e agronomiche; professionisti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio,in materia agronomoforestale o in materia geologica, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie; dipendenti dello Stato e di enti pubblici, anche in quiescenza, che siano stati responsabili, per un periodo non inferiore a cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze su temi attinenti al paesaggio.