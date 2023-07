APERTE LE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI INTEGRATIVI: A partire da Martedì 1 Agosto 2023 fino alle ore 23.59 di Venerdì 25 Agosto 2023, sono aperte le iscrizioni ai Servizi Scolastici Comunali per l’A.S. 2023-2024:

Le iscrizioni vanno presentate online attraverso il portale SchoolWeb: per gli iscritti alla piattaforma attraverso il Portale Genitori, per coloro che non sono ancora iscritti, attraverso il Portale Iscrizioni. L’accesso ai due portali sarà disponibile sulla home page del sito del Comune, http:/www.comune.fortedeimarmi.lu.it/index.php.

È fortemente consigliato eseguire le procedure attraverso pc, usando il web browser Mozilla Firefox.