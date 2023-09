Forte dei Marmi, a nome del presidente Michele Pellegrini, si congratula, con profondo orgoglio, con la contrada il Ponte

Prestigioso ottavo posto per la contrada il Ponte di Forte dei Marmi alla 41° edizione della Tenzone Aurea, massima serie del Campionato sbandieratori e musici. Due giorni intensi di gare hanno permesso alla Contrada Il Ponte di ottenere questo meritato posto nella classifica Combinata, andando a migliorarsi notevolmente rispetto allo scorso anno e riuscendo addirittura a qualificarsi con 2 discipline (Singolo e Coppia) alle fasi finali, dopo 2 secondi posti nelle fasi eliminatorie.

“Le emozioni e le lacrime viste sui volti di tutto il gruppo di circa sessanta persone, che è partito da Forte dei Marmi verso il Comune di Montagnana- ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini – sono valse ogni fatica fatta per arrivare fino lì e pensare che due ragazzi di poco più di 20 anni sono riusciti ad arrivare nei migliori 8 sbandieratori d’Italia fa ben sperare per il futuro. Paolo de Carli e Michele Carducci hanno infatti ormai raggiunto i vertici nazionali di questo sport, come del resto tutti gli altri musici e sbandieratori del gruppo.

La Contrada, che per il nostro Comune è un fiore all’occhiello, ha dimostrato di essere non soltanto un’associazione, ma anche una grande famiglia in grado di emozionare una comunità intera e soprattutto, in un momento storico particolare come quello che stiamo vivendo oggi, dove le tradizioni popolari piano piano vengono meno, è diventata estremamente importante per mantenere il tessuto sociale unito e ben radicato sul territorio.

In questi giorni ha proseguito Pellegrini – si è creata un’atmosfera magica, che ha permesso di portare a casa un risultato che prima di questa gara era quasi un sogno. La competizione, come unico gruppo, contro realtà molto più grandi della nostra e il piazzamento all’ottavo posto è non solo motivo di orgoglio, ma dovrà anche essere il punto da cui ripartire il prossimo anno, visto e considerato che molti dei nostri atleti non hanno ancora compiuto la maggiore età.

Ci tengo anche a fare i complimenti a tutti gli altri gruppi che sono arrivati da tutta Italia ed in particolare al Gruppo Palio dei Micci di Querceta che racchiude altre 5 contrade con cui condividiamo il nostro meraviglioso Palio, per gli importanti risultati ottenuti e al Comune di Montagnana per la fantastica ed impeccabile organizzazione.

Senza creare troppe illusioni – -ha concluso il presidente del consiglio comunale- – non nascondo che dopo questa due giorni, penso che sarebbe bellissimo poter ospitare, prima o poi, i campionati nel nostro Comune, sperando che possa essere un modo per accendere i riflettori su questo bellissimo mondo, fatto di sana competizione, lacrime e sudore e che merita di essere valorizzato.