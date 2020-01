Forte dei Marmi – 6 gennaio, sfila la Befana tra le vie del centro

LA BEFANA SFILA AL FORTE CON I DONI E LA SUA CORTE: LUNEDI’ 6 GENNAIO, ALLE 15.30, SI TERRA’ LA SFILATA TRA LE VIE DEL CENTRO CON LA BANDA LA MARINARA E LA CONTRADA IL PONTE, MENTRE GIA’ A PARTIRE DA DOMENICA 5 GENNAIO, NEL FORTINO DELLE FAVOLE, SI SVOLGERANNO I “LABORATORI DELLA BEFANA”!

Si partirà domenica 5 gennaio con i “Laboratori della Befana”, laboratori creativi che si svolgeranno, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, all’interno del “Fortino delle Favole”, dove i bambini potranno confezionare le tipiche calze della befana e cucinare sfiziosi biscottini.

I “Laboratori della Befana” saranno presenti anche lunedì 6 gennaio, giorno in cui avrà luogo la “Parata della Befana”: partendo da piazza Marconi alle ore 15.30, la Befana sfilerà per le vie del centro, accompagnata dalla banda “La Marinara” e dai figuranti della contrada “Il Ponte”, donando a tutti caramelle e dolcetti fino ad arrivare in Piazza Garibaldi.

“Come vuole la tradizione – commenta il Vicesindaco e Assessore alla Cultura e al Turismo Graziella Polacci – la nostra befana incontrerà i bambini per le vie del centro che saranno animate grazie anche alla presenza della banda cittadina e della nostra contrada, che ringrazio per l’importante contributo”.