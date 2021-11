Il Sindaco Bruno Murzi ed il Presidente del Consiglio Comunale Fabio Giannotti comunicano a tutti i cittadini che le celebrazioni del 4 novembre per il Giorno del ricordo e dell’unità d’Italia, per la Festa delle Forze Armate e per il centenario della traslazione del Milite Ignoto all’Altare della patria si terranno domenica 7 Novembre a partire dalle ore 9.45 presso la chiesa di Sant’Ermete. Dopo la messa verranno deposte corone di fiori presso la lapide di Palazzo Quartieri, quella del Monumento del Marinaio e quella del Monumento ai caduti di tutte le guerre. Alle 11.45 in Piazza Dante seguirà il saluto e la commemorazione ufficiale da parte delle autorità. Presente anche la Banda “La Marinara” di Forte dei Marmi.