Forse un movente passionale, per il delitto della Borghesiana di Roma

C’è un fermo per il delitto di N.P.T. calabrese, 52 anni, che, come abbiamo scritto in precedenti articoli, è stato assalito alle spalle, mentre stava cercando di far ripartire l’auto rimasta in panne utilizzando dei cavetti per l’accensione.

A quel punto è avvenuta l’aggressione mortale. Una persona lo ha sorpreso alla spalle, praticamente sgozzandolo. Soccorso, il 52enne è morto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata dove era stato trasportato in codice rosso da un’ambulanza del 118.

Nella notte la Polizia aveva già effettuato un fermo alla Prenestina. Forse proprio l’aggressore fuggito a piedi.

E nell’interrogatorio pare anche chiarito il movente. Sarebbe un delitto passionale, per una relazione con una donna evidentemente contesa tra i due.

d.v.