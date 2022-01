FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERATURE: IN ARRIVO 80 NUOVE PIANTE

Continuano gli investimenti dell’Amministrazione Comunale sul patrimonio arboreo.

Dopo il recente affidamento per la riqualificazione del verde lungo le aiuole dei viali a mare, è stato perfezionato un altro importante affidamento per circa 80 nuove piante.

Queste nuove alberature verranno posizionati in diversi siti, tra cui l’area ex luna park, la Piazza Etterbeek, il parco giochi Madre Maria, il parco giochi in Via Papa Giovanni XXIII, la Piazza Dante e la Via XX Settembre.

“Si andranno così a mettere a dimora – fanno sapere il sindaco Bruno Murzi e l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Ghiselli – nuove alberature in luogo di altre precedentemente seccate come per la Piazza Dante, Piazza Etterbeek e Via XX Settembre e contestualmente verranno anche piantumati nuovi alberi per la valorizzazione di alcune aree, come l’area retrodunale di recente acquisizione al patrimonio comunale e il parco giochi di Via Papa Giovanni XXIII.”

Con la collaborazione dell’ufficio Lavori Pubblici, che ha seguito le varie fasi dell’appalto e seguirà la fase esecutiva degli interventi, è stata prevista la piantumazione di essenze autoctone e in particolare si andranno a mettere a dimora piante di Quercus Ilex, Pinus Pinea, Platanus Orientalis e Tilia x euchlora/cordata.

L’intervento, che avrà luogo nelle prossime settimane, è stato affidato alla ditta Hesperides di Forte dei Marmi per un importo di poco inferiore ai 40 mila € e prevede la fornitura e messa a dimora delle piante, con una garanzia di attecchimento di un anno.

“Il patrimonio arboreo – sottolineano il primo cittadino e l’assessore ai Lavori Pubblici – è un bene che deve essere tutelato e migliorato, questo è un obiettivo che l’attuale Amministrazione Comunale si è sempre dato fin dall’inizio del suo mandato e i continui investimenti sul verde pubblico è la migliore testimonianza di questa volontà. Ne è la prova che dal nostro insediamento ad oggi sono state piantumate oltre 1.000 piante.”

nella foto uno degli ultimi interventi di piantumazione sul lato di piazza Marconi