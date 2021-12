Formazione, il progetto Ambientiamoci torna nelle scuole

LUCCA – L’iniziativa coinvolge gli studenti di tre scuole superiori di Lucca e della Piana: in programma incontri, lezioni e dibattiti sulla sostenibilità ambientale e i cambiamenti climatici.

Riparte con una lezione in presenza, presso l’auditorium del Palazzo delle Esposizioni, il progetto “Ambientiamoci”. L’iniziativa, promossa dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica, per due anni coinvolgerà gli studenti di tre scuole superiori di Lucca e della Piana in un percorso di sensibilizzazione e formazione su diverse tematiche ambientali, dai cambiamenti climatici alla sostenibilità.

Per i ragazzi del liceo Artistico-Musicale Passaglia, del liceo scientifico Majorana a Capannori e dell’I.S.I. Pertini sono quindi in programma diversi incontri, lezioni e dibattiti con esperti del settore – la prima lezione dal titolo “Città green, resiliente e inclusiva: quali politiche?” è stata curata dal professor Antonio Ballarin Denti, fisico ambientale dell’Università Cattolica -, ma anche uscite guidate sul territorio e visite all’interno di industrie e aziende della provincia.

Obiettivo dell’iniziativa educare le nuove generazioni a comportamenti e stili di vita coerenti e responsabili, ispirati al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.

fonte noitv