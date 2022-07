Forlì, uomo decapitato, fermato il fratello

Il cadavere di Franco Severi era stato trovato decapitato il 23 Giugno in una scarpata vicino a Forlì. Gli inquirenti sospettano del fratello e stanno ricostruendo i rapporti tra i due

Daniele Severi è stato fermato dai carabinieri per l’omicidio del fratello Franco, l’agricoltore di 53 anni trovato decapitato nel Forlivese.

Dopo il fermo, l’uomo è stato sottoposto a un lungo interrogatorio nel comando di Meldola (Forlì-Cesena) durante il quale i carabinieri hanno cercato di ricostruire i rapporti tra i due e ripercorrere i movimenti di Daniele, anche alla luce dell’autopsia che ha stabilito che la morte dell’agricoltore è avvenuta tra le 24 e le 48 ore prima del ritrovamento del corpo e non nel luogo del ritrovamento del corpo. Già nei giorni scorsi era emerso che i rapporti tra i fratelli erano tesi.

In passato Daniele Severi, sulle cui scarpe sarebbero state anche trovate delle tracce di sangue ora sottoposte ad analisi, aveva infatti intentato diverse cause contro il fratello per motivi di eredità. In particolare, l’aveva accusato di aver appiccato degli incendi nell’azienda agricola familiare, spacciandoli per dolosi, nel tentativo di incassare un risarcimento dall’assicurazione. Le accuse erano state però ritenute infondate dal tribunale.

I primi rilievi avevano anche avvalorato il fatto che la mancanza di sangue rappreso nel luogo del ritrovamento, era una prova lampante che il 53enne era stato ucciso e decapitato in un altro luogo. Non nella sua abitazione però, dove non sarebbero state rinvenute né tracce di sangue, né segni di colluttazioni.