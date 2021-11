ForEver Young Special Christmas single

Domenica 26 dicembre siamo al Ristorante il Guercio via per camaiore 3412 Lucca

SERATA APERTA A SINGLE CON ETA’

serata ForEver Young Special Christmas single, rimanere giovani con lo spirito e la voglia di un allegra spensieratezza per fare nuove conoscenze mentre ci divertiamo tutti insieme nel bel pieno del clima natalizio!

Serata speciale con la musica 70 80 90 con Luis Paldi – special partner animazione Marco Vigiani

Obbligo uso mascherina e posti a sedere in linea con la legge covid2019 con (purtroppo) possesso di Green pass o si può ottenere con tampone con esito negativo eseguito nelle ultime 48 h dall’evento

ABBIGLIAMENTO: casual sportivo o elegante

ARRIVO: ore 20 max 20:15 con verifica presenza e pagamento (importante arrivare in orario)

Età consigliata dei single partecipanti a partire dai 40/45anni a salire.

Parlane e porta anche tuoi amici single.

Un modo elegante ed educato per fare nuove conoscenze mentre si cena.

Cercheremo, anche con la vostra preziosa collaborazione, di formare posti a sedere alternando uomo/donna in modo da favorire le nuove conoscenze il più possibile.



a breve pubblicheremo il menù

liquori extra

Cena servita 32€ a persona

a breve pubblicheremo il menù

liquori extra

**per variazioni sul menu comunicarlo al momento della prenotazione**

Dopo cena garantito dalla bella musica 70 80 90 selezionata da Luis Paldi, special partner animazione Marco Vigiani

PRENOTAZIONE SERATA SOLO DA QUI

whatsApp 349 6 128 128 Tel Sms 366 536 22 33 (Luis)

scrivi nomi di battesimo dei partecipanti e la parola “natale single guercio”

si consiglia di prenotare per tempo

PER NOI MOLTO IMPORTANTE

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.

PARCHEGGIO

parcheggio al locale oppure in zona

COME ARRIVARE

uscita lucca ovest, poi prendere indicazioni via per camaiore strada provinciale 1 per arrivare al ristorante Il Guercio via per camaiore n 3412 Lucca