Forever, nuova “stazione” artistica lungo la Francigena

Forever, il complesso scultoreo di Simonetta Baldini, è ufficialmente la nuova “stazione” artistica lungo il percorso della via Francigena, a Valdicastello Carducci.

L’opera, che vinse il concorso “La Francigena dell’arte” indetto dalla Fondazione Cav in collaborazione con il Comune di Pietrasanta, è stata installata di fronte alla Pieve dei Santi Giovanni e Felicita e inaugurata sabato mattina, alla presenza del sindaco Alberto Stefano Giovannetti, dell’attuale presidente del Centro Arti Visive Nicola Stagetti e del suo predecessore, Liliana Ciaccio e dei familiari dell’artista, scomparsa circa un anno fa, oltre che di alcuni componenti dell’amministrazione comunale e rappresentanti delle associazioni locali, fra le quali gli Amici della Francigena e l’Uoei.

“Forever” è una composizione di tre sedute in marmo, materiale scelto personalmente dall’artista per la naturalezza del movimento cromatico, disposte a semicerchio su un diametro di circa 5 metri: “Una contaminazione artistica – ha sottolineato il primo cittadino – che, con garbo e discrezione, ha raggiunto anche questa parte del nostro territorio, trasformando uno spazio di per sé già suggestivo in un’occasione di riposo, condivisione e contemplazione della bellezza, sia della Natura che dell’arte e dell’artigianalità dei nostri maestri”.

“Sono personalmente onorato – ha confermato il presidente della Fondazione Cav, Nicola Stagetti – di aver concluso questo percorso inziato nel 2019 e rimasto, purtroppo, in standby per molto mesi. Ci tenevo per Simonetta, prima di tutto, ma in generale per il progetto, che era molto bello e meritava di avere una giusta conclusione”.