FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE EROGAZIONE RISORSE – 250mila euro per le famiglie in difficoltà

Misure urgenti connesse all’emergenza Covid: aperto il bando dedicato. La Giunta Del Ghingaro ha infatti deliberato di utilizzare le risorse ottenute grazie al Fondo di Solidarietà Nazionale, quale forma di sostegno alle famiglie che versano in stato di difficoltà per il pagamento delle utenze domestiche e della TARI 2021.

«Dopo tanti mesi siamo ancora in stato di emergenza – commenta la vicesindaca Federica Maineri – e molto del nostro futuro sembra appeso alle nuove varianti del virus. Per fortuna la campagna vaccinale ha dato i frutti sperati sul nostro territorio, e sembrano per adesso scongiurate nuove chiusure. Nel frattempo sono arrivati i ristori dallo Stato e i vari provvedimenti presi da questa Amministrazione: tuttavia è innegabile che il tessuto sociale abbia sofferto. Per questo abbiamo deciso di veicolare i fondi ottenuti da questa ulteriore misura, sotto forma di voucher dedicati alla bollettazione: dopo i contributi affitto e i buoni spesa, un ulteriore aiuto per le famiglie in difficoltà».