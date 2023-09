Fondi Pnrr per la scuola d’infanzia “Marsili”

Un altro progetto del Comune premiato con l’ammissione ai finanziamenti europei del Piano nazionale di ripresa e resilienza: è quello da 130 mila euro elaborato per la scuola d’infanzia “Marsili” in località Africa, a Pietrasanta, che sarà destinataria di una serie di interventi di efficientamento energetico.

“L’edificio scolastico è stato realizzato nel 1978 – spiega l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni, Matteo Marcucci – nella maggior parte dei locali si trovano corpi illuminanti con tubi fluorescenti a neon; in altri, invece, lampade a incandescenza all’interno di plafoniere a soffitto. Un impianto obsoleto e poco efficiente, dal punto di vista della capacità illuminante e dei consumi e che, attraverso uno studio di ingegneria incaricato, abbiamo riprogettato prevedendo un relamping globale, sia interno che esterno, nel rispetto di criteri e direttive ambientali previsti dal Pnrr”.

Non saranno, infatti, solo sostituiti tutti i corpi illumanti ma verrà installato anche un sistema di controllo con tecnologia wireless, capace di accendere, spegnere e regolare in automatico l’intensità degli apparecchi, su base oraria e degli eventuali apporti luminosi naturali. “Avremo, così, un ambiente più confortevole per i bambini e il personale scolastico – aggiunge Marucci – ma anche un risparmio energetico immediato, grazie alla maggiore resa delle lampade a led rispetto a quelle attuali”.

Giovedì si è chiusa la gara di appalto per i lavori: il 15 settembre la ditta inizierà a organizzare gli interventi che avranno una durata di 90 giorni. La parte più invasiva

dell’operazione sarà concentrata nel periodo delle vacanze natalizie, durante la sospensione dell’attività didattica.