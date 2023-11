FONDI PER LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

ALTOPASCIO, 17 novembre 2023 – Ammontano a 18 mila euro i fondi messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Altopascio per sostenere le attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche del territorio. Una boccata d’ossigeno per tutte quelle realtà che potranno presentare domanda entro le 12 di lunedì 11 dicembre.

“Le associazioni e le società sportive dilettantistiche – commentano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore allo sport Valentina Bernardini – svolgono un ruolo essenziale: tengono insieme i ragazzi e le ragazze, insegnano loro il rispetto e il gioco di squadra, sono valvola di sfogo e a volta confessionale. Sostenere le attività di chi, quotidianamente, si schiera al fianco dei nostri giovani, è un dovere che portiamo avanti con convinzione. Lo sport è un momento formativo eccezionale nella vita dei ragazzi e delle ragazze: esserci è indispensabile”.

IL BANDO. Per presentare la domanda di contributi è necessario essere riconosciuti come associazione o società sportiva a carattere dilettantistico che svolge la propria attività sul territorio altopascese. I soggetti richiedenti devono essere costituiti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da un notaio e devono avere un atto costitutivo e uno statuto, i cui contenuti siano conformi alle disposizioni del Decreto Legislativo n°23 del 28 febbraio 2021, regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Infine, le società e le associazioni che presentano la domanda devono essere titolari di un conto corrente dedicato.

La documentazione può essere consegnata a mano all’Ufficio protocollo (dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30) oppure inviata via PEC all’indirizzo comune.altopascio@portacert. toscana.it entro e non oltre le 12 di lunedì 11 dicembre. Tutta la modulistica, il bando e le informazioni sono consultabili sul sito del Comune di Altopascio a questo link https://www.comune.altopascio. lu.it/pa/bando-per- lerogazione-di-contributi- ordinari-comunali-a-favore- delle-asd-e-ssd-anno-2023/